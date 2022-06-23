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16:36 26 Июня 2022 110 Комментарии
Ракетный удар по многоэтажке в Киеве: спасатели нашли шестого пострадавшего
Число пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Киеве возросло до шести.
Кличко рассказал о ходе спасательных работ
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. На данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших.
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По словам Кличко, четырех пострадавших госпитализировали.
7-летнюю девочку прооперировали. Ее состояние – стабильное, жизни ничего не угрожает. Мама девочки – в состоянии средней тяжести.
Спасательно-поисковые работы продолжаются.
Как сообщали Власти, в Киеве около 06:20 прогремело несколько взрывов, в местах прилетов поднимается дым.
Из-под завалов многоэтажки в Киеве, куда попала российская ракета, достали 7-летнюю девочку.
Тэги: Киев, Виталий Кличко
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