Обзор онлайн казино с быстрым выводом в Беларуси от Casino Zeus

Интернет казино, принимающее игроков из РБ, имеют несколько основных способов оплаты.

Интернет казино, принимающее игроков из РБ, имеют несколько основных способов оплаты. Казино ведут несколько основных платёжных инструментов, главные из которых — банковские карты платежных систем Visa и MasterCard, а также интернет кошельки, вроде PayPal. Ниже находится полный список платёжных систем:

Visa — одна из самых популярных банковских систем в мире, обслуживает карты; MasterCard — их прямой конкурент. WebMoney — интернет кошелёк с 40 миллионами пользователей. QIWI — российская платежная система, с ее помощью можно завести анонимный электронный кошелек. ЮMoney — ещё один интернет кошелёк, бывшие Яндекс.Деньги. Очень популярны в СНГ, зачисление средств происходит очень быстро. Skrill — дебетовая платёжная система. Работает по всему, и обслуживает большое число онлайн казино. Neteller — очередная электронная платежная система, работающая с онлайн казино. Paypal — одна из самых популярных платёжных систем в мире, для работы с ней достаточно привязать свою банковскую карту. Криптовалюты: всё больше казино принимает их.

Как вывести?

Закончив игру в онлайн казино на реальные деньги, игрок захочет вывести их на свой счёт. В большинстве онлайн казино с моментальным выводом денег в Беларуси достаточно следовать простому стандартизированному алгоритму:

Войти в свой личный кабинет; Открыть кассу; Выбрать подходящий метод вывода; Проверить правильность реквизитов; Отправить заявку на вывод; Дождаться подтверждения заявку; Проверить электронную почту — там будет сообщение с подтверждением.

В большинстве честных казино вывод будет только тот же платежный инструмент с которого был пополнен счет в казино. Это прописано в соглашениях и необходимо учитывать при выводе. Бездепы и прочие бонусы необходимо отыграть перед выводом, иначе их просто могут списать. Условия прописаны в соглашении и его следует внимательно читать.

Алексей Иванов, https://casinozeus.by

Как выбрать казино с мгновенным выводом

Существует несколько критериев, по которым можно выбрать хорошее белорусское казино. По ним составляют свои топы эксперты Casino Zeus:

Наличие лицензии от государственных регуляторов. Игра в на нелегальных сайтах крайне небезопасна. Важен размер и разнообразность предлагаемых игр и автоматов, в современных казино их может быть несколько тысяч. Необходимо, чтобы казино поддерживало как можно больше платёжных систем. Мобильная версия и приложения значительно облегчают использование на мобильных устройствах. Важна репутация и отзывы онлайн казино. Стоит проверить их перед регистрацией на каком-либо сайте. Хорошее казино будет предлагать выгодную бонусную программу. Техническая поддержка должна работать круглосуточно и иметь многие каналы связи: электронную почту, номер телефона, чат в телеграмме и на официальном сайте.

Принципы ответственной игры

Следует рассказать о принципах ответственной игры. Чтобы избежать проблем с казино, необходимо соблюдать несколько простых правил: