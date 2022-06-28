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Главная » Украина » Общество
12:30 28 Июня 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко предостерег белорусов от нападения на Украину

Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко опубликовал обращение к белорусскому народу.

Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко опубликовал обращение к белорусскому народу.

В нем народный депутат на фоне разрушенного жилого дома в Киеве предостерег белорусов от вторжения в Украину.

«Мы, украинцы, все знаем, что вы на нашей стороне. На стороне цивилизованного мира, а не убийц детей, которыми являются рашисты. Но главное – что это знает и этого боится Кремль. Именно по этой причине вас всячески хотят втянуть в войну. Армия рашистов не жалеет своих солдат. Лишь ради имперских амбиций отправляет их на убой. Беларусы, вас они точно не пожалеют», – заявил Тищенко.

По словам нардепа, ещё до начала войны Россия сделала заказ на 40 тысяч чёрных пакетов. Спустя 4 месяца их цифра увеличилась вдвое. Незавидная участь погибнуть в Украине может ждать и белорусских военных, если те, по мнению Николая Тищенко, нарушат суверенные границы Украины.

«Я обращаюсь к белорусским женщинам: не отпускайте своих мужчин на войну! Они просто не вернутся», – отметил Николай Тищенко.

Также Тищенко заявил, что украинцы не хотят воевать с «друзьями-белорусами из-за трусости и глупости самопровозглашенного диктатора», подразумевая, что к решению о вступлении Беларуси в войну продавливается Путиным.

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