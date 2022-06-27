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15:36 28 Июня 2022 Просмотров 434   КомментариевКомментарии

Лидеры G7 договорились ограничить цену на российскую нефть и запретить ее транспортировку

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Баварии договорились изучить возможность введения запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России.

"Большая семерка" продолжает давить на Россию

Об этом сообщило Reuters.

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«Мы рассмотрим ряд мер, в том числе варианты возможного введения всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют осуществлять морские перевозки российской сырой нефти и транспортировку нефтепродуктов по всему миру, пока нефть не станут приобретать по цене или ниже цены, согласованной в консультациях с международными партнерами», — сказано в заявлении.

«Большая семерка» также договорилась рассмотреть механизмы смягчения последствий от таких ограничений, которые бы гарантировали, что наиболее «уязвимые страны» сохранят доступ к российскому энергетическом рынку.

Участники саммита призвали другие государства-единомышленники присоединяться к этим мерам.

Тэги: g7
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