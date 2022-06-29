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18:21 29 Июня 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

НАТО пригласило Швецию и Финляндию в альянс: что будет дальше

На саммите в Мадриде страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс, после этого нужна ратификация в парламентах участников блока.

НАТО пригласило в Швецию и Финляндию

О решении пригласить еще две страны сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании 29 июня.

«Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать Протоколы о вступлении», – сказано в заявлении глав государств, выложенном на сайте НАТО.

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Теперь должен последовать процесс ратификации в парламентах всех 30 стран-участниц альянса. На это потребуется определенное время, однако в НАТО ожидают, что не слишком долгое.

Против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступала Турция. Однако после переговоров в Мадриде президент Турции Реджеп Эрдоган 28 июня таки договорился с лидерами двух стран. И в итоге Турция сняла вето на заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Тэги: НАТО
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