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Главная » Украина » Происшествия
06:32 30 Июня 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

ВСУ снова ударили по Змеиному: уничтожен еще один “Панцирь – С1”

ВСУ уничтожили на острове Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс «Панцирь – С1″.

Украина продолжает бороться за остров Змеиный

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Кроме того, нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.

Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков военных, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходная – «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов.

Тэги: остров змеиный
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