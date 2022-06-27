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06:32 30 Июня 2022 54 Комментарии
ВСУ снова ударили по Змеиному: уничтожен еще один “Панцирь – С1”
ВСУ уничтожили на острове Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс «Панцирь – С1″.
Украина продолжает бороться за остров Змеиный
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Кроме того, нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплением вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач.
Благодаря этому российской армией потеряно более 4 десятков военных, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходная – «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов.
Тэги: остров змеиный
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