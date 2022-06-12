Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, – МИД
Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за ее решения признать т.н. независимость временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщили в МИД Украины.
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В ведомстве отметили, что разрыва консульских отношений не будет в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
Кроме того, Украина также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.
В МИД добавили, что решение Сириии о признании “Л/ДНР” рассматривают как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.
“Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле”, – сказано в заявлении украинских дипломатов.
В МИД напомнили, что из-за преступлений режима Башара Асада против сирийского народа, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве.