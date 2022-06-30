В Николаеве прогремели взрывы: валит черный дым

В Николаеве и его окрестностях вечером 30 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Говорят, что есть прилёты и на их месте сейчас сильный пожар. В небо поднялся чёрный столб дыма.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.