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18:56 30 Июня 2022 Просмотров 484   КомментариевКомментарии

В Николаеве прогремели взрывы: валит черный дым

В Николаеве и его окрестностях вечером 30 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Говорят, что есть прилёты и на их месте сейчас сильный пожар. В небо поднялся чёрный столб дыма.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

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