30.06.2022 18:19
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18:56 30 Июня 2022 484 Комментарии
В Николаеве прогремели взрывы: валит черный дым
В Николаеве и его окрестностях вечером 30 июня прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Говорят, что есть прилёты и на их месте сейчас сильный пожар. В небо поднялся чёрный столб дыма.
Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.
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