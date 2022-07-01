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Главная » Мир » Общество
14:30 01 Июля 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Беларусь стянула к границе с Украиной 7 батальонов: есть ли угроза вторжения

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

На границе с Украиной Беларусь разместила 7 батальонов

Об этом сообщил в интервью военному телевидению Украины представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск и не развернута система управления этой группировкой. Именно это является основным показателем того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям.

Однако пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

“Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси», – отметил Скибицкий.

Как сообщали Власти, вооруженные силы Беларуси продлили военные учения недалеко от украинской границы, которые должны были завершиться 1 июня.

Тэги: беларусь
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