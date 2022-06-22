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11:20 02 Июля 2022 Просмотров 199   КомментариевКомментарии

В районе Чернобаевки взрывы: поднялся огромный столб дыма

В районе Чернобаевки на Херсонщине прогремели очень сильные взрывы, а потом в небо поднялся большой столб густого дыма.

Об этом сообщают местные жители. Они также выкладывают в сеть соответствующие фото и видео.

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Люди говорят, что взрывов было много, а дым становится с каждой минутой все сильнее.

Очевидцы утверждают, что горит очень сильно.

Тэги: херсон, Чернобаевка
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В районе Чернобаевки взрывы: поднялся огромный столб дыма

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