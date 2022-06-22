Главная » Украина » Происшествия
11:20 02 Июля 2022 199 Комментарии
В районе Чернобаевки взрывы: поднялся огромный столб дыма
В районе Чернобаевки на Херсонщине прогремели очень сильные взрывы, а потом в небо поднялся большой столб густого дыма.
Об этом сообщают местные жители. Они также выкладывают в сеть соответствующие фото и видео.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Люди говорят, что взрывов было много, а дым становится с каждой минутой все сильнее.
Очевидцы утверждают, что горит очень сильно.
Тэги: херсон, Чернобаевка
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ уничтожили под Чернобаевкой склад ГСМ российских оккупантов
17.05.2022 07:07
ТОРПод Херсоном возле Чернобаевки гремят взрывы. Видео
09.05.2022 12:11