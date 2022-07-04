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10:51 04 Июля 2022 Просмотров 157   КомментариевКомментарии

Россия обстреливает Украину ракетами для ядерных ударов: почему изменилась тактика

Россия использует для обстрела территории Украины старые советские ракеты Х-22, которые предназначались для нанесения ядерных ударов.

Россия обстреливает Украину ракетами X-22

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, у таких ракет показатель точности плюс-минус километр, что было приемлемо для их целей.

«Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой», – заявил он.

Также Буданов пояснил, что тактика российской армии изменилась после смены командующего “спецоперацией”. Им стал командующий воздушных сил.

“Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно легкий ответ, как это ни странно”, – пояснил глава ГУР.

Тэги: Кирилл Буданов
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