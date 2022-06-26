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12:49 05 Июля 2022 788 Комментарии
Он упал: мэр Мелитополя прокомментировал подрыв стратегического моста в Запорожской области
В Запорожской области между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления подорвали железнодорожный мост, по которому российские оккупанты доставляли оружие.
Силы сопротивления подорвали важный для оккупантов мост
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Он уточнил, что именно по этому мосту осуществлялась оперативная переброска составов военной техники россиян с тыла к линии разграничения.
Мэр Мелитополя пояснил, что по версии оккупантов, мост упал сам.
«Силы сопротивления подорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком: ограничили снабжение рашистами оружия до линии фронта», – отметил Федоров.
Ранее он уточнял, что подрыв моста произошел в селе Любимовка.
Тэги: Запорожье, мелитополь, иван федоров
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