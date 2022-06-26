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12:49 05 Июля 2022 Просмотров 788   КомментариевКомментарии

Он упал: мэр Мелитополя прокомментировал подрыв стратегического моста в Запорожской области

В Запорожской области между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления подорвали железнодорожный мост, по которому российские оккупанты доставляли оружие.

Силы сопротивления подорвали важный для оккупантов мост

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Он уточнил, что именно по этому мосту осуществлялась оперативная переброска составов военной техники россиян с тыла к линии разграничения.

Мэр Мелитополя пояснил, что по версии оккупантов, мост упал сам.

«Силы сопротивления подорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком: ограничили снабжение рашистами оружия до линии фронта», – отметил Федоров.

Ранее он уточнял, что подрыв моста произошел в селе Любимовка.

Тэги: Запорожье, мелитополь, иван федоров
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