В Донецке мощно горит и детонирует склад боеприпасов оккупантов. Видео

В Донецке в районе завода “Топаз” горит и детонирует большой склад боеприпасов оккупантов.

Постоянно что-то взрывается и вспыхивает



Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также информацию подтвердил террорист Игорь Гиркин.

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“В районе завода «Топаз» в Донецке артиллерией ВСУ снова поражен склад боеприпасов. Детонация идет уже примерно 20 минут. Информация из Донецка прямо сейчас”, – сообщил он.

Также о возможной детонации боекомплекта пишут и местные жители. По их словам сильные взрывы со вспышками пламени звучат уже некоторое время без остановки.

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