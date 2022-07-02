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13:10 05 Июля 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Генштаб подтвердил запрет покидать место проживания мужчинам призывного возраста.

В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства или пребывания без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата).

Мужчинам запретили покидать места проживания

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там сослались на соответствующую норму Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года.

“В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время”, – сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта.

Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

В ведомстве попросили с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиям военного положения и ведению войны.

Тэги: Генштаб ВСУ
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