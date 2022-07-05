Украинская ПВО сбила два российских “Калибра”, летевших на Николаев

Украинская система ПВО уничтожила две крылатые ракеты, которые должны были атаковать Николаевскую область.

Россияне запустили ночью две ракеты по Николаеву



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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“Около 3:20 воины зенитного ракетного подразделения Воздушного командования «Юг» уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», которыми враг пытался атаковать Николаевщину”, – сказано в сообщении.

Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.

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