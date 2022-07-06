Китай не в состоянии перекрыть зависимость России от западных технологий

Зависимость России от технологий стран Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая.

Боррель рассказал о зависимости экономики России от Запада



Об этом написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье для газеты Yomiuri.

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Он отметил, что в связи с этим альтернативная китайская продукция не сможет покрыть потребности российской экономики в условиях введенных ограничений.

Кроме того, Боррель обратил внимание на то, что из-за санкций ограничены возможности России производить такие высокоточные ракеты как «Искандер» и X-101.

«В сфере добычи нефти не только уходят иностранные компании, но и сложная ситуация с использованием таких передовых технологий как горизонтальное бурение», — добавил дипломат.

Тэги: Россия, Жозеп Боррель