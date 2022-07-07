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08:03 07 Июля 2022 6 Комментарии
Российские ракеты отказались воевать: взрываются после взлета и падают на своих
В Херсоне и Белгороде зафиксировано странное “поведение” российских ракет после запуска.
Российские ракеты отсырели
На это обратили внимание местные Telegram-каналы.
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В Херсоне на рассвете из 7 запущенных оккупантами ракет четыре вернулись обратно в виде обломков.
Один из таких моментов попал на видео местных жителей.
Аналогичная ситуация случилась и в Белгороде, откуда россияне также регулярно обстреливают территорию Украины.
Российские каналы публиковали видео, на которых видно, как их «высокоточные» ракеты взрываются прямо в небе.
Сообщают, что обломки упали в Новой Нелидовке и там горят в нескольких местах.
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