Обстрел Харькова: стали известны подробности

Днем 7 июля российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали 3 человека. Информация обновляется.

Синегубов призвал жителей Харькова быть максимально осторожными и без необходимости не находиться на улицах города.

“Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру”, – отметил глава ОВА.

На местах попаданий работают все профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.

Как сообщали Власти, российские войска днем 7 июля обстреляли Харьков, есть много прилетов в разных частях города.

Тэги: Харьков