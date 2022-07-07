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06:55 08 Июля 2022 429 Комментарии
В оккупированном Шахтерске взрываются склады: людей эвакуируют. Видео
Ночью после 03:00 в оккупированном Шахтерске Донецкой области начались взрывы и пожар на складе боеприпасов оккупантов.
В Шахтерске горят и взрываются склады боеприпасов
Об этом сообщили местные жители и Telegram-каналы.
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Людей разбудил вой сирены воздушной тревоги и мощные взрывы.
Очевидно, склад боеприпасов очень большой, поскольку продолжает гореть и взрываться уже несколько часов.
Администрация Шахтерска призвала граждан переместиться в старую часть города или вообще его покинуть. При этом были указаны точки сбора для организованного вывоза людей из города автобусами.
По информации очевидцев, людей которые живут недалеко от места взрывов, эвакуировали еще ночью.
Тэги: Донецк, Шахтерск
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