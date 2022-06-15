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Главная » Мир » Политика
10:03 08 Июля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Казахстан выходит из валютного соглашения СНГ

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 г. о Межгосударственном валютном комитете.

Указ, подписанный Токаевым, уже вступил в силу

Об этом сказано указе президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

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«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, заключенный в Минске 25 октября 2013 года», – говорится в документе.

Указ уже вступил в силу.

Комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Тэги: Казахстан
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