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Главная » Украина » Общество
13:38 09 Июля 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Россия выпустила по Николаеву шесть ракет С-300: появилось видео последствий

Утром 9 июля российские оккупанты выпустили по Николаеву шесть ракет С-300.

Воронка от ракеты на месте жилого дома в Николаеве

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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«6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас хранит. Без жертв. Что не скажешь об орках после работы наших ВСУ», – уточнил он.

Также Ким опубликовал видео последствий удара по городу.

«Приблизительно так выглядят военные объекты по мнению орков», – пояснил он.

Тэги: Николаев, Виталий Ким
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