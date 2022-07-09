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13:38 09 Июля 2022 18 Комментарии
Россия выпустила по Николаеву шесть ракет С-300: появилось видео последствий
Утром 9 июля российские оккупанты выпустили по Николаеву шесть ракет С-300.
Воронка от ракеты на месте жилого дома в Николаеве
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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«6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас хранит. Без жертв. Что не скажешь об орках после работы наших ВСУ», – уточнил он.
Также Ким опубликовал видео последствий удара по городу.
«Приблизительно так выглядят военные объекты по мнению орков», – пояснил он.
Тэги: Николаев, Виталий Ким
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