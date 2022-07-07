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09:10 10 Июля 2022 405 Комментарии
Россия ночью обстреляла Харьков ракетами: подробности
Сегодня, 10 июля, около 3:30 ночи по Харькову ударили две российские ракеты, пострадали Слободской и Основянский районы.
Первая ракета разрушила учебное заведение
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
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Первая ракета разрушила учебное заведение, вторая попала в частный дом.
Во время второго попадания пострадал 62-летний мужчина.
Частично разрушен санаторий, расположенный рядом с домом пострадавшего.
В прокуратуре уточнили, что по двум фактам начато досудебное расследование в двух уголовных производствах за нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Тэги: Харьков
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