Россия ночью обстреляла Харьков ракетами: подробности

Сегодня, 10 июля, около 3:30 ночи по Харькову ударили две российские ракеты, пострадали Слободской и Основянский районы.

Первая ракета разрушила учебное заведение



Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Первая ракета разрушила учебное заведение, вторая попала в частный дом.

Во время второго попадания пострадал 62-летний мужчина.

Частично разрушен санаторий, расположенный рядом с домом пострадавшего.

В прокуратуре уточнили, что по двум фактам начато досудебное расследование в двух уголовных производствах за нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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