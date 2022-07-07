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Главная » Украина » Общество
19:40 10 Июля 2022 24 Комментарии
По Лисичанску ездил советский танк Т-34
В Лисичанске заметили советский танк Т-34, который, очевидно, сняли с постамента, и запустили.
В Лисичанске кто-то завел и вывез с постамента советский танк
Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
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Он признался, что не знает, сделали ли это украинские военные или уже оккупанты.
Но, судя по видео, танк таки некоторое время ездил по городу самостоятельно.
Тэги: Лисичанск
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