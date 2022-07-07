По Лисичанску ездил советский танк Т-34

В Лисичанске заметили советский танк Т-34, который, очевидно, сняли с постамента, и запустили.

В Лисичанске кто-то завел и вывез с постамента советский танк



Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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Он признался, что не знает, сделали ли это украинские военные или уже оккупанты.

Но, судя по видео, танк таки некоторое время ездил по городу самостоятельно.

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