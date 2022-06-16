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06:22 11 Июля 2022 Просмотров 665   КомментариевКомментарии

Зеленский приказал деокупировать юг Украины: что это значит

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, которые жизненно важны для экономики страны.

Резников рассказал о приказе Зеленского

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

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Он отметил, что политически это очень необходимо для Украины.

“Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, почему нам нужны такие виды вооружения, а потом мы получаем политические решения», – пояснил Резников.

Тэги: Владимир Зленский, Алексей Резников
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