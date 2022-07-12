Реванш Усик – Джошуа: эксперты убеждены в победе украинского боксера

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Если скачать VBET приложение, можно ознакомиться с оценками букмекерской конторы на ведущие события из мира спорта. В частности, аналитики уже предоставили котировки на боксерский бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

Предыдущий бой и грядущий поединок

26 сентября 2021 года Усик и Джошуа сошлись в бою за титулы WBA SUPER IBF/WBO/IBO (МИР), в котором британский боксер считался очевидным фаворитом. Но вопреки прогнозам экспертов победу в той встрече одержал украинец, которому отдали предпочтения все три рефери.

Если скачать VBET приложение сейчас, можно увидеть, что в реванше мнения аналитиков развернулись в обратную сторону. В предстоящем бою фаворитом уже считается украинец, чьи шансы на победу оцениваются в 1,48 против 2,69 на успех представителя Великобритании.

Ответная дуэль боксеров состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. Событие вполне ожидаемо уже сейчас собирает огромный ажиотаж в прессе, где активно публикуются интервью участников и прогнозы от известных личностей в сфере бокса.

Последние новости перед боем

Накануне реванша против британца команда Усика отрапортовала о завершении сотрудничества с Matchroom Boxing. Второй бой против Джошуа станет последним для украинца при поддержке известной промоутерской компании. Таким образом, в последующих поединках окружение Александра сможет самостоятельно решать финансовые аспекты. Например, выбирать телеканал, которому будут предоставлены права на трансляцию.

Джошуа, в свою очередь, заручился поддержкой опытных боксеров на ответный поединок против Усика. В частности, консультировать британца до боя и по ходу проведения будет его соотечественник Дерек Чисора. К слову, возрастной боксер из Англии на минувших выходных победил болгарского бойца Кубрата Пулева в поединке за статус объединенного чемпиона. Сразу после завершения события Энтони позвонил Чисоре по видеосвязи и поздравил его с победой.

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