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17:23 12 Июля 2022 Просмотров 378   КомментариевКомментарии

В Донецке пылает и детонирует склад с боеприпасами в Петровском районе

В Донецке в Петровском районе около 16:45 прогремели взрывы, после чего начался сильный пожар.

С территории ДЗТО валит густой дым

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и очевидцы в соцсетях и пабликах.

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По их информации, после прилета на территорию Донецкого завода транспортного оборудования там начался пожар и детонация боеприпасов.

Говорят, огонь быстро распространился, а столб дыма виден из разных частей Донецка.

Люди шутят, что снова ВСУ попали в склад с “селитрой”.

Тэги: Донецк
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