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17:23 12 Июля 2022 378 Комментарии
В Донецке пылает и детонирует склад с боеприпасами в Петровском районе
В Донецке в Петровском районе около 16:45 прогремели взрывы, после чего начался сильный пожар.
С территории ДЗТО валит густой дым
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и очевидцы в соцсетях и пабликах.
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По их информации, после прилета на территорию Донецкого завода транспортного оборудования там начался пожар и детонация боеприпасов.
Говорят, огонь быстро распространился, а столб дыма виден из разных частей Донецка.
Люди шутят, что снова ВСУ попали в склад с “селитрой”.
Тэги: Донецк
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