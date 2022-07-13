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15:37 13 Июля 2022 Просмотров 637   КомментариевКомментарии

Гауляйтерша Василівки випускає людей із міста лише в обмін на їхню нерухомість

В окупованій Василівці місцева гауляйтерка Наталія Романіченко взяла в заручники всіх бюджетників, що залишилися в місті, заборонивши їм евакуюватися під загрозою відібрати майно.

Гауляйтерка Василівки Романіченко

Як розповіли місцеві жителі, Романіченко заявила, що за бажання всі городяни можуть виїхати з міста. Але насамперед вони мають покласти їй на стіл документи на свою нерухомість.

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Люди дуже налякані. З одного боку вони хвилюються за свої будинки та квартири, з іншого – за своє життя.

Переживає за життя і сама Романіченко. Містом вона переміщається лише у супроводі двох молодиків з автоматами – і на ринок з ними, і до перукарні.

За словами, городян, колишня власниця скромної СТО тепер вважає себе господаркою життя та володаркою чужих. Їй вдалося залякати частину бюджетників і змусити їх виходити на роботу.

Наприклад, співробітники непрацюючих дитячих садків щодня… приходять на роботу. Їм наказано «охороняти майно». Щоправда, незрозуміло, від кого. Справжніми господарями у Василівці тимчасово є окупанти, але вони останнім часом бояться стати жертвами партизанів або вже легендарних “Хаймарсів”.

Так, голова місцевої військової адміністрації розпорядився забезпечити освітлення на всіх вулицях. Але не заради зручності людей, а через страх темряви і небезпек, що таяться в ній. При цьому він розпорядився, щоб із настанням темряви жителі лягали спати, а вулиці у темний час доби патрулювали БТРи. Солдатам наказано видивлятися у будинках світло і стріляти по вікнах, якщо помітять.

При цьому колаборанти та їхні господарі запевняють городян, що Василівка – взірець спокою та затишку. Щоправда уточнюють – поки що лише до вересня. Очевидно, про щось здогадуються.

Тэги: Запорожье, Васильевка, Запоріжжя, Василівка
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