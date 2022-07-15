Что учитывать при покупке триммера

Современные модели триммеров имеют идентичный бритвам функционал, но оснащаются дополнительными фишками, которые могут быть вам интересны.

Современные модели триммеров имеют идентичный бритвам функционал, но оснащаются дополнительными фишками, которые могут быть вам интересны. Компактный прибор справляется с щетиной, позволяет выполнять стрижку в духе трехдневной небритости, менять форму усов, бороды, выполнять контуринг. И это еще не все интересные возможности груммеров. Хотите узнать об устройствах больше, понять принципы выбора? Приглашаем к прочтению статьи.

Что нужно знать о питании

Устройства для стрижки, бритья запитываются от сети, батареек ААА либо АА и встроенной батареи. Автономность приборов будет разной. Для поездок оптимально брать триммер Филипс на аккумуляторах – для его использования розетка не нужна. Время полной зарядки может составлять от 60 до 840 минут. Отклонения в ту или иную сторону возможны в зависимости от типа батареи, производителя, цены. Учтите, что некоторые модели включаются только при условии полного заряда.

Отдельные триммеры работают только от сети, другие поддерживают разные варианты. Лучше всего останавливаться на комбинированных моделях – они максимально универсальные.

Пару слов о лезвиях

Качество, скорость бритья во многом зависит от лезвий. Они должны точно и аккуратно срезать волос, а не выдергивать его. Лучшие материалы:

Нержавеющая сталь. Она не боится влаги, устойчивая к загрязнениям, прочная. Цена может быть очень разной.

Обычная сталь. Используется в бюджетном оборудовании. Подвержена коррозии, уступает нержавейке в плане долговечности.

Керамика – встречается в премиальных груммерах, не перегревается и не царапает кожу. Идеальный выбор – керамика с титановым напылением, но учтите, что это не дешевое удовольствие.

Наличие опции самозаточки лезвий – всегда плюс. Они острые, затачиваются в результате трения друг о друга во время работы.

Нужны ли насадки

В идеале да, их наличие очень желательно. Встречаются насадки для усов, бороды, ушей, носа, тела, гладкой кожи. Берите полный комплект или выбирайте только те, которыми реально будете пользоваться. Например, насадки для ушей, носа и гладкой кожи нужны всем мужчинам, а для тела, усов и бороды – нет. Встречаются также оригинальные варианты – для оформления бровей, филировки волос. Читайте характеристики до покупки и смотрите комплектацию. Также сделать правильный выбор помогают обзоры разных моделей техники от покупателей и экспертов.