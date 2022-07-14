Ізраїль завдав удару по Газі у відповідь на обстріл Ашкелону

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Газі після кількох місяців відносного перемир’я.

Перше загострення після кількох місяців відносного перемир'я



Про це повідомило Sky News Arabia.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У повідомленні військового відомства Ізраїлю уточнили, що були змушені завдати удару у відповідь по об’єктах ХАМАС в секторі Газа після того, як було обстріляно ізраїльське місто Ашкелон на півдні країни.

Це перше серйозне загострення у регіоні з травня 2021 року. Цей обмін ударами між ЦАХАЛом та ХАМАСом не повинен призвести до серйозної ескалації, але ситуація на Західному березі загострюється.

Нагадаємо, останній зафіксований обмін ударами між Ізраїлем та Сектором Газа був на новорічні вихідні. 1 січня ракети впали біля узбережжя Тель-Авіва, а 2 січня авіація Ізраїлю завдала ударів у відповідь по об’єктах ХАМАСу в секторі Газа.

Тэги: Израиль, Ізраїль