В Німеччині розконсервовують старі електростанцій на нафті і вугіллі: що трапилося

Німеччина тимчасово повернула в експлуатацію 16 неактивних електростанцій через дефіцит енергії, викликаний військовою агресією Росії в Україні.

Про це повідомило AP з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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В Німеччині таке рішення викликало незадоволення, оскільки ці електростанції працюють на вугіллі і нафті.

Втім Шольц запевнив, що його уряд робитимиме все для боротьби з кліматичною кризою і зазначив, що рішення запустити неактивні електростанції тимчасове.

«Гірко те, що через агресивний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це тільки на дуже короткий час», – сказав він.

Також канцлер запевнив, що Німеччина як і раніше прагне припинити викиди парникових газів до 2045 року – раніше за всі великі індустріалізовані країни.

Він підкреслив, що уряд ФРН вже схвалив пакет заходів для стимулювання розгортання відновлюваної енергії.

«Ми хочемо зробити все можливе для боротьби з кліматичною кризою», – сказав Шольц.