У Росії двоє чоловіків пустили під укіс вантажний потяг

В Узловському районі Тульської області у суботу, 17 липня, зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда.

Викрадачі металу начебто ненавмисно відправили потяг під укіс



Про це повідомило видання МК із посиланням на прес-секретаря Тульського відділення МЗ Олега Трунова.

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За попередньою інформацією слідчих, у пригоді винні викрадачі металу.

Двоє чоловіків нібито скидали шматки металу з товарняку просто на ходу. Але в якийсь момент шматок заліза потрапив під колеса поїзда, спровокувавши масштабну аварію. При цьому один із розкрадачів загинув на місці.

Через інцидент владі довелося зупинити рух, що призвело до затримок багатьох пасажирських поїздів.

До речі, у мережі поширюється версія про те, що потяг під укіс пустили партизани, які розібрали частину залізничного полотна. Останнім часом аварій на російських залізницях стало значно більше, ніж раніше.