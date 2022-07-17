ЗСУ просуваються на Херсонщині та звільняють населені пункти

Українські військові проводять контрнаступ у Херсонській області, але інформація про це залишається на рівні легкого військового шифрування.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

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Вона уточнила, що просування ЗСУ є, і ті, хто в ньому задіяний, знають де воно і наскільки глибоко.

“Учасники цього процесу з боку мирного населення вже знають та дотримуються нашого режиму тиші. Ми їм вдячні. Ще трошки і оголосимо населені пункти, які звільнені, та території», – сказала Гуменюк.

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