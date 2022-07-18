Люди переживают, напряжение растёт: украинские защитники из 55 артбригады пожаловались на командование

Военнослужащие 55 артбригады ВСУ пожаловались на невыплату премий и плохое отношение командования к подчиненным.

Бойцы 55 артбригады обратились в СМИ за помощью



В редакцию Vlasti обратились с письмом военнослужащие 55 артбригады (вч А1978) с жалобами на командование.

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Не беремся судить, насколько они обоснованные, и какая реальная ситуация в части. Тем не менее письмо публикуем полностью в надежде, что его рассмотрят и проанализируют те, кто отвечает не только за материально-техническое обеспечение армии, но и за моральный дух наших защитников.

“Здравствуйте. В это тяжёлое для всех нас время хочу поделиться с вами многочисленными жалобами военнослужащих 55 артбригады (вч А1978).

Сразу по поводу выплат.

С первых дней войны, в одном из дивизионов (а может и не в одном) не выплачивают премии (70000 гривен), лишь в конце июня выплатили за март, и похоже, дальше опять собираются «тянуть резину», или не платить вообще.

На сегодняшний день это недопустимо, поскольку у очень многих военнослужащих семьи под оккупацией, многие потеряли работу и жилье, и доход военнослужащих является единственным доходом в семье.

Теперь об отношении руководства к подчинённым.

Не отпускают на выходные с самого начала войны, хотя многие военнослужащие уже больше года или около того не бывали дома и не видели своих родных.

Всех, кто как-то пытается добиться своих заработанных денег, (звонит на горячую линию, пишет жалобы и др.) всячески ущемляют, угрожают, переводят в другие бригады без их на то согласия.

Сейчас бригада переформировывается, и многих переводят куда-то в другие части.

Не доводят, куда переводят, по каким критериям выбирают кого перевести, а кого оставить. При переводе с документами не ознакамливают, соответственно ни о каких своевременных расчетных выплатах (с такими задолженностями) речи не идёт.

Люди переживают. Напряжение растёт.

Какая мотивация будет у военнослужащих с таким отношением?

Как вообще с таким отношением в военное время можно защищать свою страну?

Это далеко не все негативные моменты в этой ВЧ, но если углубляться, можно найти ещё много таких негативных моментов. Надеюсь есть люди, которые разберутся с этим».

Добавим, что в СМИ уже озвучивались подобные жалобы на руководство этой части, поэтому на проблему стоит обратить внимание.