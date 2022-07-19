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Главная » Україна » Суспільство
10:41 19 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Україна знищить Чорноморський флот РФ і поверне Крим – Міноборони

Чорноморський флот РФ буде потоплено, а Україна поверне окупований Крим.

Україна має намір знищити Чорноморський флот Росії

Про це в інтерв’ю Times заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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За його словами, ЗСУ розвивають свої протикорабельні можливості та чекають на зброю великої дальності від західних країн, перш ніж перейти в наступ.

Також Гаврилов уточнив, що очищення Чорного моря почали з острова Зміїний, і рано чи пізно російський Чорноморський флот також зазнає нападу, оскільки це неминуче для забезпечення безпеки України.

Якщо Україна отримає відповідний військовий потенціал, українські війська мають намір атакувати російські військові кораблі по всьому Чорному морю.

Також заступник міністра наголосив, що Україна має твердий намір повернути захоплений Росією Крим. Він буде повернутий або дипломатичним або військовим шляхом.

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