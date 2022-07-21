Російський наступ здувся: окупанти загрузли у дрібних боях і практично не просунулися

Нинішній російський наступ може забезпечити обмежені додаткові територіальні завоювання на Донбасі на північний схід від шосе E40, але швидше за все досягне кульмінації перед захопленням Слов’янська або Бахмута.

Росіяни втратили темп свого наступу



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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За останні кілька тижнів російські війська не просунулися у напрямку Слов’янська або вздовж виступу Сіверськ-Бахмут і продовжують знижувати власну наступальну бойову міць у локальних боях за невеликі та відносно незначні населені пункти по всій Донецькій області.

Російські війська, зокрема, намагалися взяти Сіверськ ще з моменту захоплення Лисичанська та виходу на кордони Луганської області 3 липня. Проте досі вони не досягли міста. Аналогічним чином, окупанти не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою поринули у боротьбу за невеликі поселення на сході та півдні.

Зусилля з просування на Слов’янськ здебільшого зупинилися та не принесли жодних суттєвих успіхів за кілька тижнів.

Відновлення активних наземних наступів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного поступу Росії вперед.

Російські війська зараз важко пересуваються відносно малонаселеною і відкритою місцевістю, яка більш сприятлива для українських захисників.

Експерти ISW припускають, що нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, завершиться десь на трасі E40 найближчими тижнями.