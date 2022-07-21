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10:05 21 Июля 2022 10 Комментарии
Директор ЦРУ зізнався, що посивів через Путіна
Директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, що фото президента Росії Володимира Путіна в Ірані нагадало йому про власну сивину.
Вільям Бернс розповів про свою сивину
Таку заяву він зробив у ході щорічного безпекового форуму Аспенського інституту в Колорадо.
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«Я не відчуваю ностальгію, коли дивлюся на Путіна і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, тому що більшість мого сивого волосся з’явилася від переговорів з російськими та іранцями», – сказав він.
У 2021 році Бернс вже зізнавався, що став сивим через Росію. Тоді він попередив, що «США не повинні недооцінювати загрозу, яка походить від Росії та Путіна».
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