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10:05 21 Июля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Директор ЦРУ зізнався, що посивів через Путіна

Директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, що фото президента Росії Володимира Путіна в Ірані нагадало йому про власну сивину.

Вільям Бернс розповів про свою сивину

Таку заяву він зробив у ході щорічного безпекового форуму Аспенського інституту в Колорадо.

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«Я не відчуваю ностальгію, коли дивлюся на Путіна і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, тому що більшість мого сивого волосся з’явилася від переговорів з російськими та іранцями», – сказав він.

У 2021 році Бернс вже зізнавався, що став сивим через Росію. Тоді він попередив, що «США не повинні недооцінювати загрозу, яка походить від Росії та Путіна».

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