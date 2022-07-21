Росія пригрозила припинити постачання нафти на світовий ринок

Росія відмовиться від постачання нафти на світові ринки, якщо вартість її сировини, після введення «стелі» цін, виявиться нижчою від витрат на видобуток.

У росіян виникають проблеми з видобутком нафти



Як повідомило російське пропагандистське РІА Новини, про це заявив віце-прем’єр РФ Олександр Новак.

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Він зазначив, що ціни, «про які говорять», можуть виявитися нижчими за витрати Росії на виробництво нафти. У цьому випадку Росія, «природно, не забезпечуватиме постачання нафти на світові ринки», заявив він.

«Ми не працюватимемо на збиток», — резюмував Новак.

Основними покупцями російської нафти є країни Азії. Але навіть там у Росії виникла конкуренція та проблеми.

Як повідомляли Vlasti, група країн великої сімки домовилася про новий пакет скоординованих дій з обмеження цін на російську нафту.