Росія пригрозила припинити постачання нафти на світовий ринок
Росія відмовиться від постачання нафти на світові ринки, якщо вартість її сировини, після введення «стелі» цін, виявиться нижчою від витрат на видобуток.
Як повідомило російське пропагандистське РІА Новини, про це заявив віце-прем’єр РФ Олександр Новак.
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Він зазначив, що ціни, «про які говорять», можуть виявитися нижчими за витрати Росії на виробництво нафти. У цьому випадку Росія, «природно, не забезпечуватиме постачання нафти на світові ринки», заявив він.
«Ми не працюватимемо на збиток», — резюмував Новак.
Основними покупцями російської нафти є країни Азії. Але навіть там у Росії виникла конкуренція та проблеми.
Як повідомляли Vlasti, група країн великої сімки домовилася про новий пакет скоординованих дій з обмеження цін на російську нафту.