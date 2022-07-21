НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Экономіка
10:29 21 Июля 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Росія пригрозила припинити постачання нафти на світовий ринок

Росія відмовиться від постачання нафти на світові ринки, якщо вартість її сировини, після введення «стелі» цін, виявиться нижчою від витрат на видобуток.

У росіян виникають проблеми з видобутком нафти

Як повідомило російське пропагандистське РІА Новини, про це заявив віце-прем’єр РФ Олександр Новак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він зазначив, що ціни, «про які говорять», можуть виявитися нижчими за витрати Росії на виробництво нафти. У цьому випадку Росія, «природно, не забезпечуватиме постачання нафти на світові ринки», заявив він.

«Ми не працюватимемо на збиток», — резюмував Новак.

Основними покупцями російської нафти є країни Азії. Але навіть там у Росії виникла конкуренція та проблеми.

Як повідомляли Vlasti, група країн великої сімки домовилася про новий пакет скоординованих дій з обмеження цін на російську нафту.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.07.2022 10:14
Директор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна
ТОР
21.07.2022 10:05
Директор ЦРУ зізнався, що посивів через Путіна
ТОР
21.07.2022 09:48
Обстріл Харкова: окупанти вдарили з РСЗВ по житлових кварталах
blog comments powered by Disqus
Обстріл Харкова: окупанти вдарили по зупинках громадського транспорту

10:37  Україна

Росія пригрозила припинити постачання нафти на світовий ринок

10:29  Світ

Директор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна

10:14  Світ

Директор ЦРУ зізнався, що посивів через Путіна

10:05  Світ

Обстріл Харкова: окупанти вдарили з РСЗВ по житлових кварталах

09:48  Україна

Під Мелітополем вночі пролунали вибухи. Фото і відео

08:53  Україна

У Росії спалах лихоманки Ку: в СРСР її використовували як біологічну зброю

07:58  Світ

Російський наступ здувся: окупанти загрузли у дрібних боях і практично не просунулися

06:55  Україна

Рамштайн-4: Резніков розповів про інтригуючі домовленості

06:35  Україна

Українська авіація масовано знищила ворога на півдні

06:04  Україна

В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars

22:13  Україна

Ліз Трасс та Ріші Сунак вийшли у фінал гонки за крісло прем’єра Великобританії

18:19  Світ

“Нічним вовкам” Путіна прищемили хвіст: до Європи їх більше не пустять

18:10  Світ

В Росії назвали нові цілі війни в Україні: як вони змінювалися з 24 лютого

16:45  Світ

В Енергодарі пролунав вибух на російській базі: валить чорний дим. Відео

15:52  Україна

Секретар РНБО пообіцяв “гучні новини” про відомих людей: деякі прізвища вже названо

15:42  Україна

У Шрі-Ланці обрали нового президента: протестувальники спалили його віллу

15:22  Світ

Директор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна

10:14 Світ

У Росії спалах лихоманки Ку: в СРСР її використовували як біологічну зброю

07:58 Світ

В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars

22:13 Україна

Секретар РНБО пообіцяв “гучні новини” про відомих людей: деякі прізвища вже названо

15:42 Україна

В Ірані Путіну чотири рази знадобилася допомога лікаря

14:32 Світ

ЗСУ знищили на Херсонщині більшість ворожих РСЗВ: у окупантів істерика

13:25 Україна

Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт

10:31 Світ

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: окупанти закрили його для руху

10:21 Україна

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: названо справжні цілі ЗСУ

08:55 Україна

В Індії заарештували російське судно зі зброєю

14:20 Світ

ЗСУ завдали удару по Антоновому мосту в Херсоні

12:52 Україна