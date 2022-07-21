Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії: що передбачає

Євросоюз затвердив новий – уже сьомий – пакет санкцій проти Росії, сподіваючись вчергове надіслати потужний сигнал Москві.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Зокрема він передбачає часткову заборону на імпорт золота.

Також до списку санкцій включено 55 фізичних і юридичних осіб Росії, а також нову кількість заборонених до ввезення товарів подвійного призначення.

За словами Фон дер Ляйєн, цим же рішенням усі чинні, введені раніше, санкції проти Російської Федерації продовжені до кінця січня 2023 року.

«Країни – члени затвердили наші посилені та продовжені санкції проти Кремля», – написала голова ЄК.

Вона уточнила, що обмеження щодо Росії набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі Європейського союзу, там з’являться всі подробиці нового пакету.