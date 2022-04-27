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15:13 21 Июля 2022 Просмотров 627   КомментариевКомментарии

Придністров’я пригрозило війною Молдові

Можливий вихід Молдови з угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту у Придністров’ї може призвести до воєнних дій.

Армія "ПМР" погрожує Молдові

Про це заявив в інтерв’ю РИА Новости «глава МЗС» невизнаної «Придністровської Молдавської республіки» Віталій Ігнатьєв.

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Він також зазначив, що миротворча місія з російських та придністровських сил залишається «єдиним ефективним засобом, здатним забезпечити мир та фізичну безпеку півмільйонного населення Придністров’я, що включає понад 220 тисяч громадян Росії».

Угоду про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту у Придністров’ї було підписано 21 липня 1992 року між президентом Росії Борисом Єльциним та головою Молдови Мірчею Снігуром.

Наразі ситуацію на кордоні з Придністров’ям контролюють сили, серед яких 402 російські військовослужбовці, 492 придністровські, 355 молдавських та десять військових спостерігачів з України.

Тэги: Молдова
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