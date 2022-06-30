Лукашенко закликав Україну до переговорів із Росією: зараз найприйнятніші умови

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війну в Україні можна закінчити прямо зараз, сівши за стіл переговорів із Росією.

Лукашенко закликав Україну до переговорів с Путіним



Привіт із Кремля білоруський диктатор озвучив в інтерв’ю інформаційному агентству AFP.

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За його словами, зараз все нібито залежить лише від України.

«Наразі особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних умовах для України. Але Україні ніхто не дасть закінчити війну», – сказав Лукашенко.

Він додав, що насамперед Київ має сісти за стіл переговорів.

«І погодитися, що вони не загрожуватимуть ніколи Росії і не матимуть на території України ту зброю, яка загрожуватиме російській території. Це головне. А денацифікація та інше – це філософія», – пояснив самопроголошений.

Через іноземних журналістів він звернувся до західних лідерів.

«Дайте гарантії. Допоможіть Києву. Київ дасть ці гарантії, якщо ви, натовці та американці, погодитесь, що з території України ніколи не буде загрози російській території. А тоді Росія дасть гарантії безпеки Україні», – наголосив Лукашенко.

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