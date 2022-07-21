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17:41 21 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Лукашенко заявив про загрозу ядерної війни в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Захід, Україну та Росію “припинити конфлікт”, щоб запобігти ядерній загрозі.

Лукашенко закликає до миру, погрожуючи ядерною війною

Свого чергового миротворчого заклику диктатор озвучив в інтерв’ю AFP.

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«Ми маємо зупинитися і домовитися, щоб покласти край цьому хаосу, цій операції та війні в Україні… Далі йти не можна. Далі – прірва. Далі – ядерна війна. До цього дійти не повинно», – заявив Лукашенко.

Він знову поклав відповідальність за військову ескалацію конфлікту на Захід, який нібито спровокував цей конфлікт і продовжує його роздмухувати. За його словами, Росія відповіла на загрозу НАТО.

«Якби Росія не випередила НАТО, вони (західні країни) організувалися б і завдали б удар», – сказав самопроголошений.

Нагадаємо, Лукашенко закликав Київ поновити переговори з Росією. На його думку, зараз існує ймовірність того, що «війну можна припинити на більш прийнятних для України умовах». Для цього потрібно, щоб Київ пообіцяв ніколи не загрожувати Росії.

Тэги: Александр Лукашенко, Олександр Лукашенко
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