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18:58 21 Июля 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Антонівський міст непридатний для перекидання техніки: окупанти шукають у Криму ремонтників

Через серйозні пошкодження Антонівський міст непридатний для перекидання по ньому військової техніки, тому росіяни були змушені запросити з Криму фахівців для його ремонту.

Антонівський міст непридатний для військового використання

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Він також уточнив, що за непідтвердженою інформацією, окупанти звернулися до компаній, які раніше займалися будівництвом Кримського мосту.

За словами Соболевського, херсонські компанії та фахівці, які могли б виконувати такі роботи, змогли знайти причини не брати участь у цьому.

“І це абсолютно правильне рішення. По-перше, це дуже небезпечно, оскільки в ситуації з мостом ЗСУ «ще навіть не починало», а по-друге, з розумних та адекватних людей ніхто не хоче мати справу з орками та колабарантами, бо знають, що їхній час на Херсонщині дуже обмежено”, – зазначив Соболевський.

Тэги: херсон
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