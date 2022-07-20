Російський шаховий робот зламав палець дитині: у Москві звинуватили самого хлопчика
Російський шаховий робот зламав палець 7-річному хлопчику під час шахового турніру у Москві.
Відеозапис інциденту був опублікований у Twitter.
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За даними російського інформаційного агентства Baza, 19 липня робот зіграв три шахові партії проти перспективних молодих шахових талантів, у тому числі семирічного Крістофера, який входить до 30 найсильніших шахістів Москви до дев’яти років.
Робот «з’їв» шахову фігуру хлопчика і поставив на її місце свою, але Крістофер поспішив зробити наступний хід. Тоді робот схопив вказівний палець дитини і стиснув його.
За даними російського П’ятого каналу, фаланга пальця підлітка була зламана.
Віце-президент Федерації шахів Москви Сергій Смагін заявив, що хлопчик сам порушив правила, поспішивши зробити свій хід.
Він зазначив, що цей робот грає вже близько 15 років, і за цей час із ним не було подібних інцедентів.