Єрмак озвучив умови закінчення війни до зими
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може закінчити війну з Росією до зими за умов постачання достатньої кількості зброї.
В своєму Telegram-каналі Єрмак поділився подробицями спілкування з американськими журналістами.
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Він зокрема зазначив, що Україна протистоїть Росії вже 5 місяців.
“Ми не злякалися і продемонстрували всьому світу, що можемо перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій”, – повідомив Єрмак.
За його словами, важливо, щоб вся допомога, про яку просить Україна, надходила вчасно.
“Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою”, – підкреслив глава ОП.
Він також подякував США за допомогу і додав, що таким чином американці інвестують у боротьбу за свободу.
“Також незалежна Україна – це великий ринок, де американському бізнесу завжди раді. Окрім цього, перемога України забезпечить безпеку інших держав, країн НАТО”, – поясним Єрмак.