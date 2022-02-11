Єрмак озвучив умови закінчення війни до зими

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може закінчити війну з Росією до зими за умов постачання достатньої кількості зброї.

Єрмак розповів про допомогу Україні



В своєму Telegram-каналі Єрмак поділився подробицями спілкування з американськими журналістами.

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Він зокрема зазначив, що Україна протистоїть Росії вже 5 місяців.

“Ми не злякалися і продемонстрували всьому світу, що можемо перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій”, – повідомив Єрмак.

За його словами, важливо, щоб вся допомога, про яку просить Україна, надходила вчасно.

“Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою”, – підкреслив глава ОП.

Він також подякував США за допомогу і додав, що таким чином американці інвестують у боротьбу за свободу.

“Також незалежна Україна – це великий ринок, де американському бізнесу завжди раді. Окрім цього, перемога України забезпечить безпеку інших держав, країн НАТО”, – поясним Єрмак.

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