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12:23 22 Июля 2022 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

Шойгу прибув до Стамбула на підписання угоди щодо українського зерна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди щодо розблокування українських портів для вивезення зерна.

Про це повідомив турецький телеканал Habertürk.

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Зазначається, що угоду від Туреччини та РФ підпишуть глави військових відомств двох країн.

Раніше адміністрація Ердогана повідомляла, що документ із «зернового питання» буде підписаний у Стамбулі сьогодні о 16:30.

У церемонії візьмуть участь президент Туреччини Реджеп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерріш.

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