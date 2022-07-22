Шойгу прибув до Стамбула на підписання угоди щодо українського зерна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди щодо розблокування українських портів для вивезення зерна.

Про це повідомив турецький телеканал Habertürk.

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Зазначається, що угоду від Туреччини та РФ підпишуть глави військових відомств двох країн.

Раніше адміністрація Ердогана повідомляла, що документ із «зернового питання» буде підписаний у Стамбулі сьогодні о 16:30.

У церемонії візьмуть участь президент Туреччини Реджеп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерріш.