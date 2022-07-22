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19:58 22 Июля 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Україна може знищити Кримський міст одним ударом: є одна проблема

Україна може знищити Кримський міст одним ударом, якщо його завдати під час руху потягу з боєприпасами.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

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«Найідеальніший варіант влучити у потяг з боєприпасами і тим самим за рахунок детонації боєприпасів одним пострілом зруйнувати Кримський міст», – сказав він.

Втім Жданов назвав одну проблему у реалізації такого плану.

“Єдина проблема – всі військові ешелони йдуть поза графіком, поза розкладом. Вони мають пріоритетність руху залізницею, їх пропускають насамперед. Тому сьогодні вгадати, коли йде ешелон, дуже важко. Але якщо таке вдасться – це буде ідеальний варіант», – наголосив експерт.

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