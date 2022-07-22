ЗСУ можуть зробити котел на Херсонщині для 30 тисяч окупантів

Знищення двох єдиних шляхів переправи через Дніпро біля Херосну фактично закриє в котлі 30-тисячне угруповання росіян.

ЗСУ вже провели пристрілку по мосту біля Каховської ГЕС



Про це розповів єкснардеп і політолог Тарас Чорновіл.

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За його словами, знищення обох мостів через Дніпро на Херсонщині призведе до того, що 30-тисячна зграя терористів опиниться у котлі без забезпечення й надійних шляхів відходу.

Після ударів по Антонівському мосту залишився другий міст, який йде вздовж греблі Каховської ГЕС.

Чорновіл вважає, що Himars може його ушкодити, не завдаючи шкоди греблі.

“А 18-го вже була пристрілка. Але не по мосту над шлюзовою камерою, а по комплексу РЕБ Репеллент-1, який стояв за яких 10-20 метрів від мосту, його застосовують переважно для виявлення БПЛА. Попадання точне”, – зазначив політолог.

Він також нагадав, що дорогу на під’їзді до греблі вже було понищено й зараз наскоро розрівняно ґрунтом.

Тэги: херсон, Тарас Чорновіл