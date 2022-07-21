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11:12 23 Июля 2022 89 Комментарии
У курортній Кирилівці двічі за ніч лунали вибухи
В окупованій Кирилівці Запорізької області двічі за ніч лунали вибухи.
У Кирилівці вночі було дуже гучно
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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За його інформацією, у курортному селищі було гучно близько 03:00 та 06:00.
Федоров нагадав, що після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.
“Вони сподівались, що там їх не дістануть ані наші HIMARS, ані бійці ЗСУ та руху опору. Але хтось точно дістав”, – зазначив мер Мелітополя.
Тэги: мелитополь, Кирилловка, Мелітополь, Кирилівка
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