У курортній Кирилівці двічі за ніч лунали вибухи

В окупованій Кирилівці Запорізької області двічі за ніч лунали вибухи.

У Кирилівці вночі було дуже гучно



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його інформацією, у курортному селищі було гучно близько 03:00 та 06:00.

Федоров нагадав, що після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.

“Вони сподівались, що там їх не дістануть ані наші HIMARS, ані бійці ЗСУ та руху опору. Але хтось точно дістав”, – зазначив мер Мелітополя.

Тэги: мелитополь, Кирилловка, Мелітополь, Кирилівка