В Іран міг літати не Путін, а його двійник, – ГУР

У Тегеран на зустріч із президентами Ірану та Туреччини літав не президент РФ Володимир Путін, а його двійник.

До Шрану можливо літав двійник Путіна



Таке припущення висловив в ефірі національного телемарафону голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

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«Я прямо не відповім на це питання, тільки натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи це Путін взагалі?» – сказав Буданов, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Що саме не так із Путіним у момент його виходу з літака, глава ГУР не уточнив.

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