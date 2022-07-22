Главная » Світ » Суспільство
11:45 23 Июля 2022 59 Комментарии
В Іран міг літати не Путін, а його двійник, – ГУР
У Тегеран на зустріч із президентами Ірану та Туреччини літав не президент РФ Володимир Путін, а його двійник.
До Шрану можливо літав двійник Путіна
Таке припущення висловив в ефірі національного телемарафону голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Я прямо не відповім на це питання, тільки натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи це Путін взагалі?» – сказав Буданов, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
Що саме не так із Путіним у момент його виходу з літака, глава ГУР не уточнив.
Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
Loading...
Новости по теме
ТОРДиректор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна
21.07.2022 10:14
ТОРВ Ірані Путіну чотири рази знадобилася допомога лікаря
20.07.2022 14:32