Після ударів ЗСУ окупанти на Херсонщині маскують боєприпаси під гуманітарку

Після ударів ЗСУ окупанти в Херсонській області почали завозити боєприпаси під виглядом «гуманітарної допомоги».

В "гуманітарних" вантажівках - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Там зазначили, що відтепер противник доставляє боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів, які маркує як «гуманітарну допомогу».

Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 «цивільних» вантажівок КамАз. Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою політичної партії «Єдина Росія». Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ.

Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти.

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